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Колумбийский мусорщик 20 лет собирал выброшенные книги и открыл публичную библиотеку
Мусорщик из колумбийского города Богота Хосе Альберто Гутьеррес на протяжении двадцати лет собирал выброшенные книги и теперь открыл библиотеку в собственном доме.
По словам колумбийца, около 20 лет назад он нашел на помойке «Анну Каренину» Льва Толстого, именно с этого романа и началась его коллекция. Мужчина решил отнести книгу домой, а затем он начал собирать все находки. Сейчас в его библиотеке примерно 25 тысяч экземпляров.
Библиотека пользуется огромной популярностью среди школьников. Они даже стали называть хозяина «Книжный лорд». У себя на родине мужчина стал настоящей знаменитостью, и его пригласили на книжные ярмарки в Мексике и Южной Америке.
Содержать библиотеку не так-то просто: «Книжному лорду» в этом помогают жена и трое детей. У Гутьерреса совсем мало времени на хобби, ведь работу мусорщика никто не отменял.
К тому же мужчина готовится к экзаменам в школе, так как в детстве ему пришлось прервать обучение из-за крайней бедности семьи.
Источник: gooodnews.ru
Теги: Донбасс, Колумбия, мусор, библиотека
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