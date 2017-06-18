Вчені пояснили, чому кішки і собаки люблять, коли їх гладять по голові

18.06.2017 14:30

Чому деякі кішки і собаки практично завмирають від радості, коли їх гладять по голові?

Наприклад, це може бути довгоочікуваний прояв уваги з боку господаря, говорить професор ветеринарної медицини Університету Тафтса Ніколас Додман. Крім того, кішкам і собакам важко дістатися до верхівки голови лапами, а вилизати це місце і зовсім неможливо.

«Це майже недоступна область, тому ви робите йому послуги в певному сенсі», – сказав Додман. Однак кішкам погладжування по голові і підборіддя може нагадувати про рутинну процедуру, коли вони облизують лапу і намагаються «помитися» за вухом. Також це нагадує їм про матір, які вилизували їм голови, коли вони були кошенятами.

Якщо кішка вирішила потертися до вас, то така поведінка може означати те, що вона або мітить територію за допомогою сальних залоз, що знаходяться на тілі, або висловлює дружні почуття. Однак подібні жести з боку собак свідчать про прихильність. Не всім собакам подобається, коли їх гладять, що говорить про те, що вони волелюбні.

Источник: technews.com.ua