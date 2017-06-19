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НАТО приготовилось к российскому вторжению (видео)
Войска США и Британии провели первые крупномасштабные военные учения НАТО на границе между Польшей и Литвой
Отработан возможный сценарий, при котором Россия осуществит попытку отрезать балтийские страны от остального Альянса.
Учения были проведены в так называемом коридоре Сувалки Гэп на отрезке польско-литовской границы длинной 104 км.
На протяжении двух дней вертолеты США и британские самолеты принимали участие в учениях, в которых также действовали войска из Польши, Литвы и Хорватии.
Всего к учениям были привлечены 1,5 тыс. военнослужащих. Командующий Сухопутными войсками США в Европе Бэн Ходжес отметил, что Альянс должен быть готов к возможному нападению. По его словам, НАТО должно отработать противодействие и продемонстрировать, что может поддерживать союзников.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, вторжение, вооружение
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