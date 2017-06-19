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Не такой как у Обамы, а больше: Трамп неприлично хвастает

19.06.2017 08:55
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Не такой как у Обамы, а больше: Трамп неприлично хвастает

Президент США Дональд Трамп утверждает, что имеет более высокий рейтинг одобрения по сравнению с тем, который был у его предшественника – Барака Обамы. Однако эта информация не соответствует действительности.

Так, Трамп в своем Twitter18 июня опубликовал пост, в котором заявил, что его рейтинг выше, чем у Обамы на 50%, сообщает Обозреватель со ссылкой на Time.

 

Тем не менее, ситуация обстоит иначе. 16 июня, ежедневный опрос "Президентский трекинг" в Rasmussen Reports показал Трампу рейтинг на уровне 50%.

Впервые президент достиг такого показателя с апреля 2017 года, говорится в публикации.

Но 16 июня 2009 года тогдашний президент Обама получил рейтинг одобрения на 56% в рамках того же опроса. А 18 июня 2009 года у Обамы был рейтинг одобрения 55%, отмечается в статье.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, США, Донбасс, рейтинг, Обама, Дональд Трамп
 
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