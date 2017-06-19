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Не такой как у Обамы, а больше: Трамп неприлично хвастает
Президент США Дональд Трамп утверждает, что имеет более высокий рейтинг одобрения по сравнению с тем, который был у его предшественника – Барака Обамы. Однако эта информация не соответствует действительности.
Так, Трамп в своем Twitter18 июня опубликовал пост, в котором заявил, что его рейтинг выше, чем у Обамы на 50%, сообщает Обозреватель со ссылкой на Time.
Тем не менее, ситуация обстоит иначе. 16 июня, ежедневный опрос "Президентский трекинг" в Rasmussen Reports показал Трампу рейтинг на уровне 50%.
Впервые президент достиг такого показателя с апреля 2017 года, говорится в публикации.
Но 16 июня 2009 года тогдашний президент Обама получил рейтинг одобрения на 56% в рамках того же опроса. А 18 июня 2009 года у Обамы был рейтинг одобрения 55%, отмечается в статье.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, США, Донбасс, рейтинг, Обама, Дональд Трамп
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