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В Лондоне фургон протаранил толпу верующих: есть погибшие
На севере Лондона фургон наехал на толпу людей. Об этом сообщает УП со ссылкой на Daily Mail.
Инцидент произошел возле мечети, как раз когда люди из нее выходили.
После того, как фургон наехал на толпу людей возле мечети в Лондоне, из него выскочил мужчина с ножом и ранил, по крайней мере, одного человека, добавляет Evening Standart.
Издание пишет, что фургон, сбивший людей, был взят в аренду в Уэльсе. Один человек – светлокожий мужчина с черными волосами, был задержан сотрудниками полиции.
В результате наезда, пострадали не менее 10 мусульман, которые выходили из мечети после ночной молитвы.
Очевидцы сообщают, что наезд был спланированный. Однако полиция пока не квалифицировала инцидент как теракт.
Позже стало известно о том, что после наезда фургона на толпу людей в Лондоне погиб один человек. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на полицию.
"Один человек погиб на месте происшествия. Офицеры проинформируют его ближайших родственников. Восемь человек получили ранения, они находятся в трех больницах", - сообщают стражи порядка.
Кроме того, двое человек с незначительными травмами получили медицинскую помощь на месте ЧП.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Лондон, теракт, фургон, погибли
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