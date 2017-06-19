В России рассказали, кто следующим предаст Путина

19.06.2017 15:28

Жители Чеченской республики больше не хотят находиться «под крылом» президента Российской Федерации Владимира Путина

По словам российского режиссера Александра Сокурова, подтверждением этого является игнорирование лидером Чечни Рамзаном Кадыровым конституции и законов РФ.

«У меня были встречи с ребятами-чеченцами, я знаком с Рамзаном Кадыровым и встречался с ним два или три раза. Настроение у чеченцев боевое. Молодые люди высказывают желание объединиться с Турцией и создать огромное мусульманское государство. Они абсолютно уверены, что поставили Россию в позу прачки. На мой взгляд, это не республика и не часть Российской Федерации. Это уже отдельная формация», — отметил он.

Также Сокуров подчеркнул, что Путину следует пойти на опережение и предоставить независимость республике.

«России стоит действовать на опережение и предоставить опасной республике независимость, не дожидаясь бунта на корабле, и жить каждый сообразно своим интересам, как два разных государства. Вы обратили внимание, что ничего не стоит главе этого сектора угрожать Европе, нашим федеральным министрам, даже силовым. Грозненские руководители окончательно поссорят Российскую Федерацию со всем миром. Как гражданин России, я этого не хочу. И без этого много проблем», — пояснил режиссер.

В то же время он рассказал о «чеченской угрозе», которая нависла над «спящими россиянами».

«Россияне не смогут спать спокойно, пока над ними висит чеченская угроза. Еще экс-президенту России Борису Ельцину следовало предоставить Чечне независимость и забыть о ней, как о страшном сне», — сказал Сокуров.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Знай.ua