- Вратаря "Милана" фанаты забросали поддельными деньгами10:04
- Клімкін – Заходу: вчіться на наших помилках09:38
- Не такой как у Обамы, а больше: Трамп неприлично хвастает08:55
- Звезда сборной Бразилии устроил драку на футбольном поле (видео)08:20
- НАТО приготовилось к российскому вторжению (видео)07:12
- Военторг США: Украине подсказали, как решить вопрос летального оружия07:04
- Родичі українських в'язнів Кремля просять віце-президента США вплинути на Путіна17:50
- "Подыгрывают партии войны": у Лаврова испугались мирной реинтеграции Донбасса15:50
- Вчені пояснили, чому кішки і собаки люблять, коли їх гладять по голові14:30
- Колумбийский мусорщик 20 лет собирал выброшенные книги и открыл публичную библиотеку11:14
Вратаря "Милана" фанаты забросали поддельными деньгами
Болельщики организовали акцию против Джанлуиджи Доннаруммы, отказавшегося продлить контракт с "Миланом"
Болельщики во время матча молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года) по футболу забросали поддельными долларовыми купюрами итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который ранее отказался продлевать контракт с "Миланом".
Сборная Италии проводила матч группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Дании. В первом тайме фанаты, располагавшиеся за воротами Доннаруммы, вывесили баннер Dollarumma ("Долларумма"), и кидали на поле "долларовые купюры". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу итальянской сборной.
Доннарумма, которому в феврале исполнилось 18 лет, стал основным вратарем "Милана" еще в прошлом сезоне. В декабре сообщалось, что клуб предлагал голкиперу контракт на 50 миллионов евро, но Доннарумма, агентом которого является Мино Райола, ответил отказом. Ранее СМИ сообщали, что интерес к голкиперу проявляет "Манчестер Сити", который, как сообщается, готов заплатить 150 миллионов евро, а также "Челси", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, спорт, футбол, деньги, фанат
- Донецкую фильтровальную станцию в этом году обстреливали 11 раз – ОБСЕ22:30
- Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів з початку доби – штаб21:10
- ДОНЕЦЬКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА СТАНЦІЯ ТА НАСОСНА ПІВДЕННО-ДОНБАСЬКОГО ВОДОПРОВОДУ ПРАЦЮЮТЬ ПОПРИ ОБСТРІЛИ 20:36
- У КРАМАТОРСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО ДРУЗІВ 20:11
- Арцизские полицейские борются с любителями марихуаны18:50
- Завтра в Покровске «взорвут» многоэтажку18:10
- Мариуполь принял эстафету проведения «Олимпийского дня»17:30
- Бойовики обстріляли житлові квартали на маріупольського напрямку - Міноборони17:10
- Водоснабжение западного Донбасса снова под угрозой16:50
- Мариуполь недополучил свыше 300 млн гривен государственных средств на льготы и субсидии15:30
- Курс доллара: прогноз эксперта об изменениях в ближайшее время10:16
- Почему кофе обязательно надо запивать водой10:12
- Вратаря "Милана" фанаты забросали поддельными деньгами10:04
- Гороскоп на неделю с 19 но25 июня10:00
- В Крыму оккупанты терроризируют призывников09:55
- Если вам надоело ежедневно мыть голову, воспользуйтесь этими хитростями!09:51
- Повышение пенсий: Гройсман надеется на поддержку со стороны нардепов09:43
- Клімкін – Заходу: вчіться на наших помилках09:38
- Самые несчастливые предметы в вашем доме09:18
- Поліцейські допитали кілера, який намагався вбити добровольців Осмаєва та Окуєву09:05
- Почему кофе обязательно надо запивать водой10:12
- Если вам надоело ежедневно мыть голову, воспользуйтесь этими хитростями!09:51
- Самые несчастливые предметы в вашем доме09:18
- Сало омолоджує і лікує08:12
- Скоро день солнцестояния — один из самых магических дней в году!07:58
- Чому виникають "мішки" під очима?07:45
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом
- Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев
- Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину
- Седово - единственный курорт ДНР: цены, как в Анапе и вечные блокпосты с очередями