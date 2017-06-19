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Вратаря "Милана" фанаты забросали поддельными деньгами

19.06.2017 10:04
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Вратаря "Милана" фанаты забросали поддельными деньгами

Болельщики организовали акцию против Джанлуиджи Доннаруммы, отказавшегося продлить контракт с "Миланом"

Болельщики во время матча молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года) по футболу забросали поддельными долларовыми купюрами итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который ранее отказался продлевать контракт с "Миланом".

Сборная Италии проводила матч группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Дании. В первом тайме фанаты, располагавшиеся за воротами Доннаруммы, вывесили баннер Dollarumma ("Долларумма"), и кидали на поле "долларовые купюры". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу итальянской сборной.

Доннарумма, которому в феврале исполнилось 18 лет, стал основным вратарем "Милана" еще в прошлом сезоне. В декабре сообщалось, что клуб предлагал голкиперу контракт на 50 миллионов евро, но Доннарумма, агентом которого является Мино Райола, ответил отказом. Ранее СМИ сообщали, что интерес к голкиперу проявляет "Манчестер Сити", который, как сообщается, готов заплатить 150 миллионов евро, а также "Челси", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, спорт, футбол, деньги, фанат
 
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