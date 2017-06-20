Америка страдает от санкций больше Европы - FT

20.06.2017 16:20

Антироссийские санкции ЕС обладают лазейками для европейских компаний. Санкции против России ударили прежде всего по американским, а не европейским компаниям, пишет Financial Times. В то время как американские корпорации выходят с российского рынка из-за санкций, которые конгресс США хочет ужесточить, европейские компании на нем остались - благодаря лазейкам в решении о санкциях ЕС, сообщает korrespondent.net с ссылкой на Financial Times.

После того как Россия аннексировала Крым в 2014 году, на нефте- и газодобывающий сектора ее экономики были наложены санкции, напоминает газета.

Американская ExxonMobil сразу же отреагировала на них, заморозив капиталовложения и новые проекты.

Однако санкции, объявленные ЕС, оказались гораздо менее жесткими на практике - частично из-за того, что регуляторы в Брюсселе занимают менее жесткую позицию, чем их коллеги из американского Управления по контролю за иностранными активами в Вашингтоне, которое следит за соблюдением санкций.

В Европе же соблюдение санкций и их интерпретация остаются прерогативой каждой отдельной страны ЕС.

Европейские правила, например, предусматривают так называемую "дедушкину оговорку", при которой проекты в России, начатые до введения санкций, могут продолжаться.

Итальянская ENI и Роснефть, например, собираются начать бурение в восточной части Черного моря, в рамках развития совместного проекта, начатого в 2013 году.

У Exxon тоже есть совместный проект с Роснефтью в этом же регионе, но ей запрещено там работать.

Более того, европейские конкуренты американских компаний начинают новые проекты в России. Total не пришлось отказываться от завода по сжижению природного газа на Ямале. Европейские санкции не касаются российского природного газа, так как ЕС во многом зависит от импорта российского газа.

Royal Dutch Shell сейчас обсуждает проект Сахалин 2 - строительство завода по сжижению природного газа.

Некоторые страны ЕС не только либерально подходят к вопросу о санкциях, но и громогласно выступают против самого режима санкций. Речь идет о таких странах, как, например, Италия, Греция и Венгрия.

Но предложенное сенатом США ужесточение режима санкций может ударить по европейским компаниям, связанным со строительством и работой российских нефте- и газопроводов.

Это уже вызвало критику со стороны Германии и других стран ЕС, которые обвиняют Вашингтон в том, что тот допускает "незаконные экстратерриториальные" угрозы.

Однако это предложение сената сделает положение таких американских компаний, как Exxon, на российском рынке еще более сложным, пишет Financial Times.