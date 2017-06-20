- Америка страдает от санкций больше Европы - FT16:20
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы16:00
- Парубий: США могут разместить войска в Украине13:20
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу13:00
- Жебривский надеется, что после визита Порошенко в США в мире усилится давление на РФ11:40
- Европа в ярости! Вот что они заявили об украинской власти…09:07
- "Там наші вороги": Росіяни розповіли, чому не поїдуть відпочивати у "свій" Крим. ВИДЕО08:07
- Не смог найти фашистов: ученый из России взорвал сеть рассказом о впечатлениях от Киева07:14
- Как кремлевские пропагандисты «поскользнулись» на украинском сале (фото, видео)22:16
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты21:47
Америка страдает от санкций больше Европы - FT
Антироссийские санкции ЕС обладают лазейками для европейских компаний. Санкции против России ударили прежде всего по американским, а не европейским компаниям, пишет Financial Times. В то время как американские корпорации выходят с российского рынка из-за санкций, которые конгресс США хочет ужесточить, европейские компании на нем остались - благодаря лазейкам в решении о санкциях ЕС, сообщает korrespondent.net с ссылкой на Financial Times.
После того как Россия аннексировала Крым в 2014 году, на нефте- и газодобывающий сектора ее экономики были наложены санкции, напоминает газета.
Американская ExxonMobil сразу же отреагировала на них, заморозив капиталовложения и новые проекты.
Однако санкции, объявленные ЕС, оказались гораздо менее жесткими на практике - частично из-за того, что регуляторы в Брюсселе занимают менее жесткую позицию, чем их коллеги из американского Управления по контролю за иностранными активами в Вашингтоне, которое следит за соблюдением санкций.
В Европе же соблюдение санкций и их интерпретация остаются прерогативой каждой отдельной страны ЕС.
Европейские правила, например, предусматривают так называемую "дедушкину оговорку", при которой проекты в России, начатые до введения санкций, могут продолжаться.
Итальянская ENI и Роснефть, например, собираются начать бурение в восточной части Черного моря, в рамках развития совместного проекта, начатого в 2013 году.
У Exxon тоже есть совместный проект с Роснефтью в этом же регионе, но ей запрещено там работать.
Более того, европейские конкуренты американских компаний начинают новые проекты в России. Total не пришлось отказываться от завода по сжижению природного газа на Ямале. Европейские санкции не касаются российского природного газа, так как ЕС во многом зависит от импорта российского газа.
Royal Dutch Shell сейчас обсуждает проект Сахалин 2 - строительство завода по сжижению природного газа.
Некоторые страны ЕС не только либерально подходят к вопросу о санкциях, но и громогласно выступают против самого режима санкций. Речь идет о таких странах, как, например, Италия, Греция и Венгрия.
Но предложенное сенатом США ужесточение режима санкций может ударить по европейским компаниям, связанным со строительством и работой российских нефте- и газопроводов.
Это уже вызвало критику со стороны Германии и других стран ЕС, которые обвиняют Вашингтон в том, что тот допускает "незаконные экстратерриториальные" угрозы.
Однако это предложение сената сделает положение таких американских компаний, как Exxon, на российском рынке еще более сложным, пишет Financial Times.
Теги: США, Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, санкции
- Путин: Отношения с США при Трампе деградировали
- Путин проводит встречу с госсекретарем США Тиллерсоном, - Песков
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы
- Сделано в Америке, а расхлебывают все!
- Лавров: Тиллерсон сегодня санкциями не угрожал
- Лавров разъяснил, о чём договорились Путин и Янукович
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма13:41
- Что будет вместо АТО? Информация от Парубия. ВИДЕО12:40
- На Луганщине пропал без вести полковник Нацгвардии12:20
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса11:59
- Жебривский надеется, что после визита Порошенко в США в мире усилится давление на РФ11:40
- В секторе "Мариуполь" задержана партия оружия 11:20
- Из-за обстрелов Авдеевка остается без газа10:38
- Ситуация в пунктах пропуска сегодня, 20 июня10:14
- "Все плохо. В случае наступления ВСУ на "ДНР" от нашей обороны ничего не останется за 40 минут. Нас просто уничтожат. Мы не готовы противостоять ВСУ, мы слабаки", - Ходаковский.ВИДЕО09:47
- Надежда Мейхер дебютирует в большом кино16:30
- Америка страдает от санкций больше Европы - FT16:20
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы16:00
- В Киевской обл. 78-летний дед убил паяльником невестку15:40
- Стало известно расписание поезда Мариуполь-Харьков 15:21
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Рабинович: «Декларирование - это легализация награбленного у народа добра»14:40
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- В работе сервиса Skype произошел глобальный сбой14:15
- В УКРАИНЕ ПРОЙДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ14:00
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Почему кофе обязательно надо запивать водой
- Седово - единственный курорт ДНР: цены, как в Анапе и вечные блокпосты с очередями
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса