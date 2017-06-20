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"Там наші вороги": Росіяни розповіли, чому не поїдуть відпочивати у "свій" Крим. ВИДЕО

20.06.2017 08:07
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"Там наші вороги": Росіяни розповіли, чому не поїдуть відпочивати у "свій" Крим. ВИДЕО

Мешканці Російської Федерації не планують відпочивати в анексованому Криму. Про це свідчать результати опитування, проведеного відомим незалежним журналістом Олександром Сотником, передають Патріоти України.
Як видно, жоден з опитаних жителів міста Бійськ (Алтайський край) не планує поїхати на відпочинок на український півострів. Респонденти зізналися, що у них банально немає грошей, і "доводиться триматися, як заповідав прем'єр-міністр Медведєв".
"В Крим на відпочинок? Ви що, знущаєтесь?" - сказала одна пенсіонерка. Деякі жителі міста заявили, що їм "краще відпочивати в тайзі", ніж у Криму.
"Можна було б з'їздити... Але грошей немає! Я і на пенсії, і працюю, але грошей немає! Куди нам їхати?" - зазначив мешканець Бійська.
"Нам не Крим світить, а лише підробіток. Нам би вижити тут", - поскаржилася росіянка.
Одна з респонденток заявила, що не поїде в Крим, бо "там наші вороги".



Теги: Донбасс, Крым, отдых, россияне
 
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