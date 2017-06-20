Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы

20.06.2017 16:00

Кремль не решится на реальный ответ Белому дому после уничтожения американскими пилотами сирийского СУ-22. Вся ближневосточная авантюра Москвы напрямую зависит от “милости партнеров”, которые в считанные часы смогут разнести всю группировку РФ в Сирии. Один из основателей “ДНР” Игорь Стрелков-Гиркин объяснил, почему возмущение Кремля и обвинения Госдумы не выйдут за пределы Российской Федерации, передает “Диалог.UA”.

“С высочайшей вероятностью ничего не будет. Вообще ничего. Никакого реального ответа. Просто потому, что общее соотношение сил в Сирии между РФ, САА, иранскими войсками, с одной стороны, и совокупными силами США, Турции - с другой таково, что в случае ограниченного конфликта наша авиационная группировка просуществует от силы несколько часов. А остальная группировка продержится недели три (или больше, но не намного)”, - прогнозирует террорист. По его словам, коалиция во главе с

Вашингтоном перероет Босфор и Дарданеллы, оставив россиян без снабжения. Как только это будет сделано, Кремль получит очередной “нож в спину”.

Громкие заявления о соблюдении соглашения об оповещении Гиркин назвал блефом Москвы. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров нервно потребовал от США соблюдать целостность чужого государства в ответ на уничтожение сирийского самолета. В Госдепе подтвердили, что постоянно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.