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Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы
Кремль не решится на реальный ответ Белому дому после уничтожения американскими пилотами сирийского СУ-22. Вся ближневосточная авантюра Москвы напрямую зависит от “милости партнеров”, которые в считанные часы смогут разнести всю группировку РФ в Сирии. Один из основателей “ДНР” Игорь Стрелков-Гиркин объяснил, почему возмущение Кремля и обвинения Госдумы не выйдут за пределы Российской Федерации, передает “Диалог.UA”.
“С высочайшей вероятностью ничего не будет. Вообще ничего. Никакого реального ответа. Просто потому, что общее соотношение сил в Сирии между РФ, САА, иранскими войсками, с одной стороны, и совокупными силами США, Турции - с другой таково, что в случае ограниченного конфликта наша авиационная группировка просуществует от силы несколько часов. А остальная группировка продержится недели три (или больше, но не намного)”, - прогнозирует террорист. По его словам, коалиция во главе с
Вашингтоном перероет Босфор и Дарданеллы, оставив россиян без снабжения. Как только это будет сделано, Кремль получит очередной “нож в спину”.
Громкие заявления о соблюдении соглашения об оповещении Гиркин назвал блефом Москвы. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров нервно потребовал от США соблюдать целостность чужого государства в ответ на уничтожение сирийского самолета. В Госдепе подтвердили, что постоянно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Сирия, авиация, Дональд Трамп, Стрелков
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