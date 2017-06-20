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В России показали стрельбу танка Армата. ВИДЕО
Западные СМИ неоднократно критиковали российский Т-14. Запись стрельб российского танка Т-14 Армата на полигоне Старатель выложели в сеть, передает korrespondent.net с ссылкой на Lenta.Ru.
Видео подписано как "Армата учится стрелять". Российские власти сегодня заявили, что Армата начнет поступать в вооруженные силы после 2019 года.
Т-14 создавался на базе унифицированной тяжелой гусеничной платформы Армата.
Танк является первым в мире основным боевым танком новой компоновки (с необитаемым боевым отделением) и СМИ часто называют Армату "супертанком".
В апреле 2015 года танк Армата дважды поломался в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино. Согласно военным отчетам, у танка отказали "органы управления агрегатами трансмиссии".
В июне китайцы перечислили недостатки Арматы и расхвалили свой танк третьего поколения.
Немецкие СМИ пишут, что концепция Т-14 была разработана 30 лет назад в Германии.
Теги: Донбасс, Германия, Российская Федерация, СМИ, танк, стрельбы
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