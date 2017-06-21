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"Поздно очухались, поздно проснулись. Нас уже не остановить", - неадекватный Залдостанов возомнил себя "гонцом генералиссимуса" из-за санкций, введенных США против его байк-центра
Глава российского мотоклуба "Ночные волки", ярый "путинист" Александр "Хирург" Залдостанов порадовался санкциям, которые американский Минфин ввел против его байк-центра в Москве. Байкер уверен, что санкции американцев являются признанием "врагом" его деятельности, передает "Диалог.UA".
"Для меня это совершенно безразличная новость", - заявил путинист, отметив, что ему якобы совсем плевать на санкции США. Вместе с тем он разразился в адрес США злобной тирадой. "Поздно очухались, поздно проснулись. Генералиссимус, пусть даже с того света, им уже прислал своего гонца - я себя имею в виду", - добавил "Хирург", не уточнив, какого генералиссимуса имеет в виду. Есть основания полагать, что в данном случае он упомянул советского кровавого диктатора Сталина.
Напомним, во вторник, 20 июня, Минфин США расширил антироссийские санкции, введенные в ответ на агрессию в Украине. В "черный список" попали 38 физических и юридических лиц, среди которых и байк-центр "Ночные волки".
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, санкции, байкер Хирург
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