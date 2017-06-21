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Шойгу напугал истребитель НАТО: СМИ сообщили о сближении F-16 с самолетом министра над Балтикой
21.06.2017 15:10
Истребитель Альянса приблизился к летевшему в Калининград самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу. Инцидент произошел в небе над нейтральными водами Балтики. Соответствующую информацию распространили российские СМИ, передает "Диалог.UA".
По их данным, во время полета F-16 приблизился к лайнеру Шойгу, однако после маневра российского Су-27 быстро ретировался. Россияне якобы "отогнали" борт НАТО, качнув крыльями и показав вооружение.
Самолеты Альянса собирались сопроводить борт Шойгу, следовавший в Калининград. Министерский лайнер летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27. На момент написания НАТО не обнародовал комментарий происшествия.
До этого российские самолеты пролетели у воздушной границы с США.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, СМИ, НАТО, лайнер
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