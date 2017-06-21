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В России собираются снимать с въезжающих отпечатки пальцев

21.06.2017 11:50
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В России собираются снимать с въезжающих отпечатки пальцев

В России намерены ужесточить процедуру контроля за въезжающими в страну. Всех въезжающих иностранцев в пунктах прибытия планируется направлять на процедуру дактилоскопии и фотографирования. Как сообщает Newsru.com, соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ.

Кроме проверки в аэропорту прибытия или другом пункте въезда в РФ, иностранцев ждет такая же проверка по месту жительства. Исключения не будет даже для граждан стран Евразийского союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизстан).

«Абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, с любыми целями заезда на нашу территорию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации, как по месту жительства, так и по месту прибывания», — заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

На сегодня процедура дактилоскопии предусмотрена в России для граждан ряда стран при обращении за визой, разрешением на работу, патентом на трудовую деятельность.

Напомним, на период проведения международных футбольных соревнований в России требуют от иностранцев без промедления зарегистрироваться по месту прибытия в органах МВД РФ.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, отпечатки пальцев, МВД, Госдума, иностранцы
 
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