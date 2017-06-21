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ВОЗ заявила о крупнейшей в мире вспышке смертельной болезни

21.06.2017 10:40
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ВОЗ заявила о крупнейшей в мире вспышке смертельной болезни

В Йемене холера продолжает массово "косить" людей. Власти страны объявила об эпидемии, которая оказалась самой массовой за последние годы.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает "from-ua.com".

По данным ВОЗ, смертельная болезнь уже унесла более тысячи жизней. Также в госпиталях находится около 170 тысяч инфицированных.

Холера свирепствует в 21 провинции из 22 в Йемене. Это сама масштабная вспышка смертельного заболевания в мире. Побороть эпидемию помогает стране Детский фонд ООН и другие международные организации.



Теги: Донбасс, Йемен, ВОЗ, эпидемия, ООН, холера
 
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