Последние новости раздела
- ВОЗ заявила о крупнейшей в мире вспышке смертельной болезни10:40
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко10:01
- "Поздно очухались, поздно проснулись. Нас уже не остановить", - неадекватный Залдостанов возомнил себя "гонцом генералиссимуса" из-за санкций, введенных США против его байк-центра09:20
- В Украину направилось второе судно с дефицитным углем из ЮАР09:00
- В России показали стрельбу танка Армата. ВИДЕО20:05
- США остаются верны минским договоренностям, - Порошенко по итогам встречи с Трампом. ВИДЕО19:15
- Ученые прогнозируют смертельную жару для человечества17:40
- Вадим Рабинович: «Нас пытаются втравить в то, чем Украина никогда не была»17:20
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко16:40
- Америка страдает от санкций больше Европы - FT16:20
ВОЗ заявила о крупнейшей в мире вспышке смертельной болезни
21.06.2017 10:40
В Йемене холера продолжает массово "косить" людей. Власти страны объявила об эпидемии, которая оказалась самой массовой за последние годы.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает "from-ua.com".
По данным ВОЗ, смертельная болезнь уже унесла более тысячи жизней. Также в госпиталях находится около 170 тысяч инфицированных.
Холера свирепствует в 21 провинции из 22 в Йемене. Это сама масштабная вспышка смертельного заболевания в мире. Побороть эпидемию помогает стране Детский фонд ООН и другие международные организации.
Теги: Донбасс, Йемен, ВОЗ, эпидемия, ООН, холера
Читайте также:
- Эпидемия в Украине. Заражены уже двенадцать областей
- Делегация Украины покинула зал ООН во время выступления Путина
- "Наконец это произошло!" - Порошенко обратился к нации в связи с событиями в ООН (ВИДЕО)
- Эпидемия. Заболели миллион триста тысяч, скончались - 265
- Россия созывает Совет безопасности ООН из-за событий в Славянске
- Цена продовольственной корзины на неподконтрольном Донбассе на 25% выше, чем в Украине, – ООН
- Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ10:21
- Опорные пункты ВСУ около Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм,- штаб АТО09:40
- В Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы08:15
- Кремль отправил на Донбасс новый резерв солдат: на этот раз в помощь террористам прибыли военные из Пензенской области08:01
- Под Мариуполем задержали «казака»-сепаратиста 07:30
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- АТО: особенность минувших суток на Донбассе18:00
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- ВОЗ заявила о крупнейшей в мире вспышке смертельной болезни10:40
- Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ10:21
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко10:01
- Опорные пункты ВСУ около Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм,- штаб АТО09:40
- "Поздно очухались, поздно проснулись. Нас уже не остановить", - неадекватный Залдостанов возомнил себя "гонцом генералиссимуса" из-за санкций, введенных США против его байк-центра09:20
- В Украину направилось второе судно с дефицитным углем из ЮАР09:00
- В Мелитополе и Мелитопольском районе сотрудники СБУ искали «российский след»08:44
- Украинцы придумали, как «обмануть» закон про 25 лет стажа08:28
- В Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы08:15
- Кремль отправил на Донбасс новый резерв солдат: на этот раз в помощь террористам прибыли военные из Пензенской области08:01
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы