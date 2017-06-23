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Дурень думкою багатіє: У Путіна розтлумачують населенню, що стрімке знецінення рубля це подарунок долі
Реальному сектору потрібен курс в діапазоні 58-62 рубля в перспективі найближчих місяців, інформує ТАСС з посиланням на заяву голови відомства Денис Мантурова, передане через прес-службу, повідомляють Патріоти України.
За словами міністра, слабкий рубль необхідний "для ефективної реалізації проектів імпортозаміщення та забезпечення планової маржинальності по виконаним експортним операціям". При цьому курс близько 60 "є комфортним для більшості галузей".
"Позитивна динаміка спостерігається практично у всіх секторах обробної промисловості. Низький курс рубля вигідний, в першу чергу, підприємствам-експортерам. Вони отримують прибуток у валюті, і при зміцненні курсу рубля експортна виручка підприємств неухильно знижується", - сказав Мантуров.
Він додав, що "найголовніше для бізнесу - стабільність".
На торгах Московської біржі в середу, нагадаємо, курс долара вперше з початку лютого піднявся вище 60 рублів, досягаючи в моменті позначки 60,4075 рубля. За три дні долар подорожчав майже на 2 рубля, а за тиждень - на 3,85 рубля, показавши рекордне з липня 2016 року зниження.
Євро піднімався, продавався 67,3850 рубля - максимального курсу з грудня - і додав 3,92 рубля за тиждень.
Ціни на нафту за той же період упали на 8,6%, а в порівнянні з піками початку року - на 22%. Ф'ючерсні контракти на сорт Brent знизилися до 44,35 долара за барель, показавши мінімум з 15 листопада.
Нагадаємо, опитування, проведене Інститутом Гайдара в травні, показав, що заяви російських чиновників про необхідність послабити рубль, щоб підтримати промисловість, не мають нічого спільного з реальністю: переважна більшість промислових підприємств виступають за високий курс нацвалюти.
В середньому топ-менеджери промислових підприємств хотіли б бачити долар по 52 рубля. Найміцніший рубль (42 за долар) потрібен фармацевтичної галузі, яка сильно залежить від імпортної сировини, обладнання і не змогла знайти їх російських аналогів.
Харчової промисловості та виробникам одягу потрібен долар по 48-49 рублів, показало опитування. Слабкий рубль потрібен насамперед російського уряду - високий курс "негативно позначається на доходах бюджету", пояснює головний економіст Альфа-банку Наталія Орлова: девальвація збільшує доходи експортерів сировини в рублевому вираженні, а також обсяг нафтогазових податків, що надходять до державної скарбниці.
Теги: Донбасс, Путин, подарок, рубль, падение
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