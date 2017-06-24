Як із Донбасом: Путін ще раз втратив обличчя

24.06.2017 12:31

Пряме військове зіткнення означає повний крах російсько-американських відносин.

Якщо говорити про мотиви цього рішення Москви, після того, як США збили літак сирійських ВВС, справа навіть не в Башарі Асаді. За великим рахунком, я думаю, крім дикого роздратування, Асад давно нічого не викликає в Кремлі.

Але Росія вплуталася. І тепер втрата обличчя. Така ж історія, як з Донбасом: вплуталися, і тепер втрата обличчя. Після того, як американці збили літак - безкарно, - звичайно, Путін ні всередині країни (він же всередині - крутий мачо), ні зовні не може залишити це без відповіді. Тим більше, що в цій нещасній сирійській кампанії це вже другий збитий літак: перший, як відомо, збили турки. Тому мотиви зрозумілі - зберегти обличчя. Це, власне, головний і єдиний мотив всієї зовнішньої російської політики: спочатку влізти, а потім зберігати обличчя.

Я впевнений, що жодних прямих військових зіткнень Америки і Росії не буде. Американці вже прийняли рішення змінити розташування військ. І американці, і росіяни, природно, не хочуть лобового зіткнення американських і російських літаків. Справа навіть не в тому, що це нібито загрожує термоядерною війною.

Це абсолютно не загрожує ніякою війною: навіть якщо допустити повітряний бій між американським і російським винищувачем, що абсолютно неймовірно, з моєї точки зору, все одно від цього ще мільйон кілометрів до розриву дипломатичних відносин і загроз війною.

Але справа не тільки в цьому. Пряме військове зіткнення означає повний крах російсько-американських відносин. А вони вкрай потрібні Росії, природно, певною мірою потрібні й США. Подивіться на те, як акуратно при погрозливій зовнішній риториці приймають санкції проти Росії — так їх упаковують, що хочеш, розумій так чи інакше. До краю загострювати відносини з Росією просто так американці, природно, не будуть. І американські льотчики, і росіяни протиповітряною обороною будуть поводитися дуже акуратно.

Источник: apostrophe.ua