- Як із Донбасом: Путін ще раз втратив обличчя12:31
- Человек Курченко приобрел сеть газовых заправок в Германии, – DW10:10
- Угроз для крымчан, желающих получить биометрический паспорт, нет, - Госпогранслужба Украины21:35
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе21:10
- Не пойдут на каникулы, пока не проголосуют и не примут: Турчинов сделал заявление о сроках введения визового режима с РФ18:01
- "Яндекс" обнулил счета украинских рекламодателей15:00
- Померти в Росії: "Крым - не сезон 4-й год", - Злий одесит14:36
- Депутаты из Франции собрались в гости к Захарченко – СМИ13:40
- Для выхода из кризиса и объединения Украины нужна конституционная реформа - Лёвочкин13:20
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины12:59
Як із Донбасом: Путін ще раз втратив обличчя
Пряме військове зіткнення означає повний крах російсько-американських відносин.
Якщо говорити про мотиви цього рішення Москви, після того, як США збили літак сирійських ВВС, справа навіть не в Башарі Асаді. За великим рахунком, я думаю, крім дикого роздратування, Асад давно нічого не викликає в Кремлі.
Але Росія вплуталася. І тепер втрата обличчя. Така ж історія, як з Донбасом: вплуталися, і тепер втрата обличчя. Після того, як американці збили літак - безкарно, - звичайно, Путін ні всередині країни (він же всередині - крутий мачо), ні зовні не може залишити це без відповіді. Тим більше, що в цій нещасній сирійській кампанії це вже другий збитий літак: перший, як відомо, збили турки. Тому мотиви зрозумілі - зберегти обличчя. Це, власне, головний і єдиний мотив всієї зовнішньої російської політики: спочатку влізти, а потім зберігати обличчя.
Я впевнений, що жодних прямих військових зіткнень Америки і Росії не буде. Американці вже прийняли рішення змінити розташування військ. І американці, і росіяни, природно, не хочуть лобового зіткнення американських і російських літаків. Справа навіть не в тому, що це нібито загрожує термоядерною війною.
Це абсолютно не загрожує ніякою війною: навіть якщо допустити повітряний бій між американським і російським винищувачем, що абсолютно неймовірно, з моєї точки зору, все одно від цього ще мільйон кілометрів до розриву дипломатичних відносин і загроз війною.
Але справа не тільки в цьому. Пряме військове зіткнення означає повний крах російсько-американських відносин. А вони вкрай потрібні Росії, природно, певною мірою потрібні й США. Подивіться на те, як акуратно при погрозливій зовнішній риториці приймають санкції проти Росії — так їх упаковують, що хочеш, розумій так чи інакше. До краю загострювати відносини з Росією просто так американці, природно, не будуть. І американські льотчики, і росіяни протиповітряною обороною будуть поводитися дуже акуратно.
Источник: apostrophe.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин
- "Никогда еще россияне не жили так плохо, как при Обаме", - российская журналистка жестко высмеяла Путина
- Жириновский переоделся в военную форму и с трибуны Госдумы обвинил всех (ВИДЕО)
- Штаты хотят заморозить 40 миллиардов долларов, принадлежащих Путину
- У США розкрили подробиці зустрічі радника Трампа і посла РФ
- Сети выбрали главную песню года, объясняющую все проблемы современной России (ВИДЕО)
- Зятя Трампа подозревают в связях с Россией
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе12:10
- НА ДОНЕЧЧИНІ ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА СІЛЬ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ ПРОСЯТЬ ПРО ДОДАТКОВІ ВАГОНИ 11:50
- Итоги пятницы на оккупированных территориях Донбасса. Главное11:30
- Женщины-депутаты со всей Украины приехали на конференцию в Мариуполь 09:10
- Тука рассказал подробности законопроекта о деоккупации Донбасса07:50
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ, КОГДА В АВДЕЕВКЕ ПОЯВИТСЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ07:10
- 1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"22:31
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят22:00
- Крыша над головой для ВПЛ и воинов АТО становится всё реальнее 20:45
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»20:25
- Як із Донбасом: Путін ще раз втратив обличчя12:31
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе12:10
- НА ДОНЕЧЧИНІ ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА СІЛЬ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ ПРОСЯТЬ ПРО ДОДАТКОВІ ВАГОНИ 11:50
- Итоги пятницы на оккупированных территориях Донбасса. Главное11:30
- В КИЕВЕ ЗАДЕРЖАЛИ МОШЕННИКОВ, КОТОРЫЕ ОБМАНУЛИ БАНК НА 7 МЛН ГРИВЕН11:10
- За последние месяцы отношение россиян к Украине ухудшилось 10:50
- В Дніпропетровській області ліквідували підпільну пивоварню10:30
- Человек Курченко приобрел сеть газовых заправок в Германии, – DW10:10
- Фонд при ООН выделит около 5,5 млн долларов на энергоэффективность госзданий в Украине 09:50
- В Киеве произошел взрыв на заводе, травмирован работник09:30
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Украинские рабочие способствуют экономическому росту в Польше08:33
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема