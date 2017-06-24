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В Перу обнаружили искусственный вулкан
24.06.2017 22:14
В Перу на берегу реки Непенья исследователи из университета Миссури нашли вулкан искусственного происхождения, внутри которого обнаружили длинную лестницу. Об этом сообщает "24 канал".
По данным ученых, насыпь вулкана составляет примерно 15 метров. Ученые считают, что вулкан построили во времена неолита. С виду он напоминает небольшой конус. Лестница внутри вулкана сделана для удобства. С помощью лестницы местные жители спускались вглубь насыпи. Стены укреплены кирпичом, а пол покрыт гипсом. Исследователи заявляют, что древние жители Перу использовали жерло вулкана для костров, чтобы получить максимальную температуру горения.
Источник: inform-ua.info
Теги: Донбасс, Перу, вулкан, неолит
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