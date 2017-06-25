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Мусульмане всего мира сегодня празднуют один из главных праздников
Сегодня, 25 июня, мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников - Ураза-байрам, который знаменует окончание поста месяца Рамадан. Об этом сообщает "Интерфакс".
В течение священного месяца Рамадан последователи ислама должны поститься от наступления времени утреннего намаза (на рассвете) до наступления времени вечернего (на заходе солнца).
Согласно учению ислама, именно в этот месяц Аллах ниспослал людям Коран.
В этом году пост начался 26 мая и закончится 25 июня одним из главных праздников ислама Ураза-Байрамом.
Праздник отмечают три дня. В это время мусульмане посещают мечеть, посвящают время чтению Корана. Торжества продолжаются за праздничным столом. Принято также помогать нуждающимся. Кроме того, каждый мусульманин считает своим долгом посетить могилы предков.
Напомним, что сегодня утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время утренней молитвы в мечети из-за проблем с давлением.
Как сообщала "Страна", 26-летний шейх Абу-Даби сделал необычный подарок для жителей в честь священного для мусульман месяца Рамадан. Парень оплатил все покупки, которые люди могли сделать в торговом центре в течение получаса.
Теги: Донбасс, праздник, мусульмане, мечеть
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