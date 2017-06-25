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Начались продажи телефона-раскладушки от Samsung
Бум смартфонов привёл к тому, что популярные в своё время устройства в раскладывающемся корпусе практически исчезли с рынка. Тем не менее, изредка такие новинки всё же появляются. Так, компания Samsung объявила о начале продаж раскладушки Galaxy Folder 2, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Нужно сразу оговориться, что названная модель, по сути, была представлена ещё в прошлом году. Но только сейчас аппарат добрался до рынка, а производитель назвал его официальную цену — приблизительно 260 долларов США.
За указанную сумму покупатель получит смартфон на операционной системе Android 6.0.1 Marshmallow. «Сердцем» устройства служит процессор Snapdragon 425, который объединяет четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с частотой 1,4 ГГц и графический ускоритель Adreno 308. Предусмотрен сотовый модем X6 LTE для работы в мобильных сетях четвёртого поколения.
Модель Galaxy Folder 2 наделена только одним дисплеем. Он располагается на внутренней стороне верхней крышки. Экран имеет размер 3,8 дюйма по диагонали и характеризуется разрешением 800 × 480 точек (формат WVGA). На второй половинке корпуса размещена традиционная буквенно-цифровая клавиатура.
Оснащение включает 2 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 16 Гбайт, слот для карты microSD, 8-мегапиксельную камеру, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС. Ёмкость аккумулятора — 1950 мА·ч.
Теги: Донбасс, рынок, продажа, телефон
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