Санкции против России могут «обвалиться» из-за постоянного их усиления – политолог

25.06.2017 18:10

Санкции против России рано иди поздно могут обрушиться из-за постоянного их усиления.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA рассказал политолог Владимир Воля.

«Европейские производители, очевидно, несут немалые убытки по причине этих санкций. В основном сельхозпроизводители. Также они несут убытки, поскольку Украине выделяют квоты на европейском рынке. То есть те квоты, которые даются нам – отбираются у кого-то из европейских производителей сельхозпродукции. Хотя одним из самых больших покупателей европейской продукции является Россия, которая находится под санкциями. А мы требуем еще больших квот. Поэтому рано или поздно эти санкции против России могут обвалиться сами по себе из-за собственного веса», - говорит политолог.

Владимир Воля также добавил, что наверняка ЕС не рассчитывал, что санкции будут длиться более двух лет.

«Очевидно, что такие санкции были введены изначально на год-два, чтобы поддержать нас в этом противостоянии с Россией, и пока не урегулируется конфликт. Но когда прошел год-два, конфликт не прекращается, а санкции бьют не только по России, а и активно продолжают бить по Европе – в ЕС могут задуматься», - добавил политолог.

Напомним, члены ЕС приняли решение о продлении санкций в отношении России за невыполнение Минских соглашений. Новый пакет ограничительных мер действителен до января 2018 года.

В свою очередь и Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Российской Федерации за агрессию в Украине, дополнив список 38 частными лицами и компаниями. Под американские ограничения попали 19 организаций и 19 человек из РФ, Крыма и Донбасса. Однако проект санкций был отправлен на рассмотрение в комитет по международным делам, так как законопроект нарушает американскую конституцию.

Источник: ru.golos.ua