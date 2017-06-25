В центре Минска танк-"стритрейсер" сбил фонарный столб (ВИДЕО)

25.06.2017 10:40

В субботу, 24 июня, в центре Минска проходила репетиция военного парада ко Дню независимости Беларуси, который будут праздновать 3 июля. Танк Т-72, двигаясь на большой скорости в центр города, возле станции метро "Московская" врезался в фонарный столб, сообщает ТСН.

Удар был такой силы, что столб упал. Также поврежден сам танк. Никто из людей не пострадал. Танк в какой-то момент занесло на мокром асфальте, его развернуло и из-за этого он сбил столб.