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Как Южная Корея планировала устранить Ким Чен Ына
Предыдущая администрация Южной Кореи во главе с президентом Пак Кын Хе планировала ликвидацию лидера КНДР Ким Чен Ына, в том числе при помощи имитации несчастного случая.
Об этом сообщила японская газета Asahi, передает Обозреватель со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе после декабря 2015 года подписала документ, санкционирующий "смену руководства" в КНДР. Конкретная разработка соответствующих операций поручалась национальной разведке. Рассматривались, в частности, варианты с имитацией автокатастрофы или крушения поезда, на котором ехал Ким Чен Ын. Предпринимались также попытки поощрения госпереворота в Пхеньяне.
По информации СМИ, ужесточение позиции Сеула было связано с активизацией военных программ КНДР, в первую очередь, с ее успехами в разработке ядерного оружия. Однако попытки устранения Ким Чен Ына не дали результата, а нынешнее руководство Южной Кореи, как полагает газета, отказалось от таких планов.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Северная Корея, Южная Корея, Ким Чен Ын
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