«Северный поток-2»: зачем Германии скандальный российский проект

26.06.2017 17:30

В Германии прокомментировали строительство газопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2»)

По словам государственного секретаря в ведомстве окружающей среды Йохена Фласбарта, Германия не должна быть единственной страной, заинтересованной в Nord Stream 2.

«Этот газ может потребоваться в других государствах. Однако, мне неизвестны экономические положения этого проекта», — признался Фласбарт.

Немецкий чиновник также рассказал о тесных консультациях с Россией. «Энергетическая политика — это одна из сфер, в которых мы проложили несколько мостов для сохранения сотрудничества, несмотря на санкции».

Отметим, первый газопровод из России в Германию через Балтийское море — Nord Stream – ввели в эксплуатацию в 2012 году. Его мощность — это 55 млрд кубометров газа в год. Когда будет создан второй газопровод, по дну Балтийского моря до немецкого побережья будет транспортироваться 110 млрд кубометров российского газа.

Nord Stream 2 может поставить под угрозу развитие рынка в регионе и потенциальную конкуренцию — поставки из новых не российских источников. Кроме того, он может лишить Польшу и Украину функций транзитеров топлива из России.

«Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Главная цель которой отнюдь не экономическая или энергетическая, цель − лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере», − комментировал Порошенко.

Источник: https://politeka.net