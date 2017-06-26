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«Северный поток-2»: зачем Германии скандальный российский проект
В Германии прокомментировали строительство газопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2»)
По словам государственного секретаря в ведомстве окружающей среды Йохена Фласбарта, Германия не должна быть единственной страной, заинтересованной в Nord Stream 2.
«Этот газ может потребоваться в других государствах. Однако, мне неизвестны экономические положения этого проекта», — признался Фласбарт.
Немецкий чиновник также рассказал о тесных консультациях с Россией. «Энергетическая политика — это одна из сфер, в которых мы проложили несколько мостов для сохранения сотрудничества, несмотря на санкции».
Отметим, первый газопровод из России в Германию через Балтийское море — Nord Stream – ввели в эксплуатацию в 2012 году. Его мощность — это 55 млрд кубометров газа в год. Когда будет создан второй газопровод, по дну Балтийского моря до немецкого побережья будет транспортироваться 110 млрд кубометров российского газа.
Nord Stream 2 может поставить под угрозу развитие рынка в регионе и потенциальную конкуренцию — поставки из новых не российских источников. Кроме того, он может лишить Польшу и Украину функций транзитеров топлива из России.
«Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Главная цель которой отнюдь не экономическая или энергетическая, цель − лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере», − комментировал Порошенко.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Германия, газ
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