В Америке вот-вот обанкротится целый штат

26.06.2017 20:40

Затаив дыхание, вся Америка , ее союзники и ее враги - кто со страхом, кто с ужасом, кто с любопытством, кто с надежной, а кто и со злорадством,- наблюдают за тем как приближается к своему банкротству штат Иллинойс.

Суть интриги заключается в том, что свершится ли самое первое за всю историю США банкротство целого штата, пишет в Фейсбук экономический эксперт Андрей Головачев.

Не муниципалитета, ни округа, а целого штата, с численностью 13 млн ( 5 место в США) и ВВП в 700 млрд долл ( как в Нидерландах), имея недостижимые для многих стран 53,8 тыс долл на душу.

Штата, в котором налоги платят такие расположенные в нем компании, как Caterpillar, Boing, McDonalds, Kraft Foods, Allstate и другие известные транснациональные гиганты. Ситуация столь плачевна что с 1 июля Иллиноййс прекращает все строительные работы в связи с не способностью оплачивать счета подрядчиков, а общее сумма неоплаченный счетов превысила 14 млрд долл.

Рейтинговое агентство Moody's Investor Service уже понизило инвесторский рейтинг общих облигаций Иллинойса до самого минимума в США, сославшись на растущие суммы неоплаченных счетов штата и его увеличивающийся пенсионный дефицит. Очевидно в ближайшее время по многим облигациям Иллинойса будет объявлен дефолт, что поставит под вопрос пенсии многих иллинойцев, и приведет к банкротству многих подрядчиков штата.

Случаев банкротства штатов в США еще не было. И проблема заключается в то что Конституция США не дает штатам права требовать юридическую защиту от банкротства. Такое право предоставляется только муниципалитетам, чем и воспользовался в свое время обанкротившийся Детройт, и округам. Поэтому предстоящее банкротство Иллинойса, которое все считают уже неизбежным, создает юридический прецедент. Как быть? Прецедентов еще не было.

Проблема , однако, заключается в том что если банкротство Иллинойса произойдет, то это может вызвать подрыв доверия и к остальным штатам. За Иллинойсом явно стоят в очереди Кентукки, Нью Джерси, Коннектикут и даже Калифорния. А если будет принято решение о банкротство таких огромных штатов, то можно задаться вопросом: а чего стоят тогда облигации Греции, Испании , Италии или даже Франции? Иллинойс вполне может оказаться той бабочкой , взмах крыльев которой вызовет ураганы по всему миру.

Конгресс , видимо, примет какое то особое решение по Иллинойсу чтобы спасти его от разрушения, но как воспримет финансовый мир такие меры? Если долговой кризис в США как то удастся погасить , то он непременно трансформируется в валютный кризис что приведет к переоценки активов в сторону понижения. А это неизбежно даст толчок к началу нового глобального финансового кризиса. Куда ни кинь - всюду клин. Сколько веревочке не виться, а конец все равно будет. Западный мир обанкротится.