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Провокационное заявление: в РФ похвастались, что путинская Росгвардия уже готова "обеспечивать покой" россиян за границей

28.06.2017 10:21
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Провокационное заявление: в РФ похвастались, что путинская Росгвардия уже готова "обеспечивать покой" россиян за границей

Росгвардия отныне будет не только "паковать" в автозаки россиян, посмевших выйти на акции протеста против Путина, но и орудовать вне России. Новое силовое ведомство вполне готово выполнять боевые задачи за границей. Такое заявление сделал первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, передает "Диалог.UA".

"Войска национальной гвардии сегодня... будут иметь возможность выполнять задачи за пределами нашей страны", - заявил представитель страны-агрессора, отметив, что Росгвардия вполне готова "обеспечивать покой граждан, как сказал президент, на дальних рубежах". Он также пафосно добавил, что Росгвардия намерена "быть гарантом стабильности во всем мире".

Напомним, несменный хозяин Кремля Путин создал Росгвардию для своей защиты в апреле 2016 года на фоне повышения протестной активности в РФ. В нее вошли внутренние войска РФ, ОМОН, СОБР и прочие силовые подразделения. В мае 2017 года Путин расширил полномочия своей карманной армии, разрешив ей участвовать в конфликтах за пределами РФ.



Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, конфликт, ОМОН, заграница, нацгвардия
 
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