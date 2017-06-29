Главная / Новости / Мир / Цена искусства: "первое селфи" Энди Уорхола продали почти за восемь миллионов долларов
Последние новости раздела
- Координатор ИС: Война России против Украины выходит на новый уровень21:20
- Ученые назвали дату глобальной катастрофы20:50
- Энергосоглашение с Европой: ждать ли украинцам честных цен20:30
- Цена искусства: "первое селфи" Энди Уорхола продали почти за восемь миллионов долларов20:14
- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали19:35
- США согласились предоставить Украине летальное оружие18:45
- EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ18:15
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- Кто поможет Украине «убить» Petya17:48
Цена искусства: "первое селфи" Энди Уорхола продали почти за восемь миллионов долларов
29.06.2017 20:14
Автопортрет – часть серии снимков, сделанных художником в фотокабине в Нью-Йорке
"Первое селфи" американского художника Энди Уорхола продали на аукционе за 6 млн фунтов (около 7,8 млн долларов), передает RNS.
Работу художника продали на торгах аукционного дома Sotheby's.
Автопортрет – часть серии снимков, сделанных Уорхолом в фотокабине в Нью-Йорке. На тот момент художнику было 35 лет. В Sotheby's это произведение называли "первым селфи", а самого Уорхола – "крестным отцом" эпохи соцсетей.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, аукцион, фото, Энди Уорхолл, селфи
Читайте также:
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- Рисунок Леонардо да Винчи стоимостью 15 миллионов евро нашелся у французского пенсионера
- Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)
- В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)
- "Не перепутайте: справа Путин", - фото хозяина Кремля с японцем взорвало интернет
- Новый фотопроект стартовал в Лисичанске
- Координатор ИС: Война России против Украины выходит на новый уровень21:20
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ17:28
- БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ14:49
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками11:10
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие21:03
- Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО20:41
- Координатор ИС: Война России против Украины выходит на новый уровень21:20
- Украинский режиссер стала членом жюри кинопремии «Оскар»21:10
- Представление на арест Добкина: появилась реакция политика21:00
- Ученые назвали дату глобальной катастрофы20:50
- Луценко внес в Раду представление на Добкина20:49
- В России рассказали, что отбирают у украинских туристов на границе Крыма20:45
- Энергосоглашение с Европой: ждать ли украинцам честных цен20:30
- Цена искусства: "первое селфи" Энди Уорхола продали почти за восемь миллионов долларов20:14
- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді19:45
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Еда, продлевающая жизнь08:52
- 7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть08:36
- С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЕЗДИТЬ С РЕБЕНКОМ К МОРЮ?07:50
- Свадебные приметы, которые до сих пор работают07:32
- Три корисні властивості морозива для організму07:20
- Про переселенцев, депрессию и идентичность20:24
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир