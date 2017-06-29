Цена искусства: "первое селфи" Энди Уорхола продали почти за восемь миллионов долларов

29.06.2017 20:14

Автопортрет – часть серии снимков, сделанных художником в фотокабине в Нью-Йорке

"Первое селфи" американского художника Энди Уорхола продали на аукционе за 6 млн фунтов (около 7,8 млн долларов), передает RNS.

Работу художника продали на торгах аукционного дома Sotheby's.

Автопортрет – часть серии снимков, сделанных Уорхолом в фотокабине в Нью-Йорке. На тот момент художнику было 35 лет. В Sotheby's это произведение называли "первым селфи", а самого Уорхола – "крестным отцом" эпохи соцсетей.

Источник: http://www.segodnya.ua