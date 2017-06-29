Стала известна причина смерти экс-солиста "Иванушек International" Олега Яковлева

29.06.2017 14:15

Подруга и продюсер музыканта рассказала, что похорон не будет, будет кремация

Бывший участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер от остановки сердца.

Об этом ТАСС сообщила подруга и продюсер музыканта Александра Куцевол.

"О дате прощания мы сообщим дополнительно. Похорон не будет, будет кремация", — добавила Куцевол.

Продюсер рассказала газете "Московский комсомолец", что у Яковлева долгое время были проблемы со здоровьем. "В один миг состояние резко ухудшилось. Из-за этого его экстренно и госпитализировали", — отметила она.

Куцевол отметила, что музыкант предпочел лечиться дома, потому что не хотел находиться в больнице, "хотя ему давно советовали лечь в клинику".

"Возможно, если бы его раньше госпитализировали, то удалось бы спасти", — допустила она.

Ранее сообщалось, что умер экс-солист группы "Иванушки International". Позже солист группы Кирилл Андреев прокомментировал новость о смерти своего коллеги Олега Яковлева.

Источник: http://www.segodnya.ua