Страшное наводнение в Китае: пять миллионов пострадавших (видео)

29.06.2017 13:00

В Китае произошло мощное наводнения в результате обильных осадков, которые продолжаются с 22 июня

В результате происшествия пострадали более 5 миллионов человек.

Пока известно, что погибли или пропали без вести 13 человек.

Согласно предварительным данным, в Хунань от непогоды 82 уездах пострадали 2 млн 506,4 тыс человек, в экстренном порядке эвакуированы 178,3 тыс человек, разрушено 3245 помещений, в зоне бедствия оказалось 184,93 тыс. га сельхозугодий.

В провинции Цзянси от ливней пострадали 2,47 млн человек из 68 уездов, почти 360 тыс человек были эвакуированы в экстренном порядке.

Причинен ущерб 235 тыс га сельхозугодий, 2863 помещения обвалились.

В провинции Чжэцзян в результате наводнения разрушено 1200 и повреждено 3600 жилых зданий. Ущерб от стихии оценивается в 326 млн долларов, а в Гуйчжоу пострадали 56,3 тыс га сельхозугодий, урожай на 7,9 тыс га полностью уничтожены.

Тут ущерб от стихии оценили в 208 млн долларов.