Внучка Чарли Чаплина сыграет в продолжениях "Аватара"

29.06.2017 09:50

Внучка легендарного голливудского комика Чарли Чаплина Уна Чаплин присоединилась к актерскому составу нескольких продолжений фантастического фильма "Аватар". Ей досталась роль героини по имени Варанг, которая описывается как "сильный и яркий ключевой персонаж, имеющий значение для всей саги".

Фильм "Аватар 2" официально заявлен на 18 декабря 2020 года. "Аватар 3" выйдет 17 декабря 2021 года, "Аватар 4" – 20 декабря 2024 года, а "Аватар 5" – 19 декабря 2025 года. Ранее стало известно, что исполнители главных ролей Сэм Уортингтон, Зои Солдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг будут сниматься и в продолжениях.

Технические детали проекта также держатся в секрете. По некоторым данным, Джеймс Кэмерон планирует снимать свои фильмы специально сконструированными для этой цели съемочными комплексами, возможно, с повышенной частотой кадров.

Напомним, что Уна Чаплин известна прежде всего по ролям в популярных телевизионных сериалах, таких как "Игра престолов", "Шерлок" или "Табу".

Источник: http://www.segodnya.ua