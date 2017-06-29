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Внучка Чарли Чаплина сыграет в продолжениях "Аватара"
Внучка легендарного голливудского комика Чарли Чаплина Уна Чаплин присоединилась к актерскому составу нескольких продолжений фантастического фильма "Аватар". Ей досталась роль героини по имени Варанг, которая описывается как "сильный и яркий ключевой персонаж, имеющий значение для всей саги".
Фильм "Аватар 2" официально заявлен на 18 декабря 2020 года. "Аватар 3" выйдет 17 декабря 2021 года, "Аватар 4" – 20 декабря 2024 года, а "Аватар 5" – 19 декабря 2025 года. Ранее стало известно, что исполнители главных ролей Сэм Уортингтон, Зои Солдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг будут сниматься и в продолжениях.
Технические детали проекта также держатся в секрете. По некоторым данным, Джеймс Кэмерон планирует снимать свои фильмы специально сконструированными для этой цели съемочными комплексами, возможно, с повышенной частотой кадров.
Напомним, что Уна Чаплин известна прежде всего по ролям в популярных телевизионных сериалах, таких как "Игра престолов", "Шерлок" или "Табу".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, кино, актриса, Чарли Чаплин, Аватар, внучка
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