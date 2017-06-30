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И "мстя" моя страшна: Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2018 года

30.06.2017 22:05
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И "мстя" моя страшна: Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2018 года

Президент России Владимир Путин наконец выполнил свои угрозы о "жестких" ответных мерах на санкции Евросоюза, США и прочих стран. Несменный российский лидер издал указ о продлении контрсанкций аж на полторагода. Об этом сообщает "Диалог.ua".

Действие продуктового эмбарго - запрета на поставку в Россию ряда продуктов из стран, которые ввели санкции против РФ, путин продлил до 31 декабря 2018 года. Он аргументировал это решение "защитой национальных интересов России". Стоит отметить, что эмбарго действует с 2014 года.

После того, как Запад ввел против РФ экономические санкции в наказание за агрессию против Украины, Путин не нашел ничего лучшего, как в ответ ограничить доступ собственного народа к импортной продукции. В частности, речь идет о мясной, рыбной, молочной продукции, овощах, фруктах, ореха и прочего.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, эмбарго, Евросоюз, санкции
 
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