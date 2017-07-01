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Создан будильник, который непременно заставит вас проснуться

01.07.2017 19:52
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Создан будильник, который непременно заставит вас проснуться

Некоторым людям очень сложно заставить себя вылезти с утра из уютной постели. Очень многим знакома ситуация, когда так и не проснувшись окончательно, выключаешь будильник и ложишься спать дальше. Именно для таких случаев придуман будильник Snoozle, который не перестает звонить, пока вы не пронесете его через всю комнату.

Snoozle состоит из двух частей. Имеется сам будильник, который выглядит как обычные квадратные часы с LED-дисплеем, и основание. Будильник стоит рядом с вашей кроватью, а когда утром он начинает звонить, единственный способ, чтобы выключить его, это поставить его на основание, которое стоит расположить подальше. Лучше всего поставить базу будильника на кухне или в ванной, где вы обычно начинаете свое утро.

Разработчики Snoozle рассчитывают привлечь 44 тысячи евро на Kickstarter для финансирования производства таких будильников. Сейчас можно оформить предварительный заказ по цене 44 евро за штуку. Если кампания пройдет успешно, то выпуск будильников начнется уже в январе следующего года.

Источник: fainaidea.com



Теги: Донбасс, будильник, часы, утро
 
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