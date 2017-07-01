В Госдуме РФ назвали "фейком" заявление о причастности к хакерской атаке на Украину

01.07.2017 20:10

Член комитета Государственной думы России по информационной политике Вадим Деньгин считает информацию Службы безопасности Украины о причастности РФ к хакерской атаке 27 июня 2017 года "очередным фейком", передают российские СМИ.

"Они ищут в России любую уловку, любую делают пакость для того, чтобы каким-то образом все списать на Российскую Федерацию… Они пытаются создать сами какой-то фейк, а потом опять выдают за ту ситуацию. В России вот делать нам больше нечего, как атаковать Украину", - заявил Деньгин.

По его словам, выводы СБУ о причастности России к хакерской атаке на Украину ни на чем не основаны. "Я думаю, что вообще никак не надо реагировать. Еще раз - караван дальше идет, собака лает", - добавил российский депутат.

Источник: rbc.ua



