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В Швейцарии обнаружили останки древней бронированной рептилии
В Восточной части Швейцарии учёными обнаружены древние останки бронированой рептилии из среднего триаса, она имеет научное название Eusaurosphargis dalsassoi.
Доказано, что окаменелость крайне редкая, поскольку содержит полный скелет животного, это значительно поможет исследователям изучить его анатомию.
Длина найденной окаменелости составляет 20 см. Крупные части тела животного покрыты броневыми плитами, которые закручены с каждой стороны, тем самым защищая рептилию от других хищников.
Первые упоминания о Eusaurosphargis dalsassoi были в 2003 году, тогда во время раскопок археологам удалось обнаружить в Италии некоторые останки этого вида. 14 лет назад эта рептилия считалась морской.
Новые останки доказали, что животное не способно плавать и жило на суше в области гор, не исключено, что оно могло обитать и в степях. Уже известно, что Eusaurosphargis dalsassoi питалось травой и мелкими насекомыми.
В ближайшее время учёные-антропологи детальнее изучат останки рептилии и смогут более детально рассказать о жизни данного вида.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, Швейцария, рептилия, броня
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