Более 20 человек стали жертвами теракта в Дамаске

02.07.2017 21:14

Террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль в воскресенье, 2 июля, на площади Тахрир в Дамаске. Погибли свыше 20 человек, тяжело ранены свыше 10, количество жертв может увеличиться. Среди погибших 7 солдат. Также мертвы трое террористов.

Жертв могло быть больше, отмечает агентство dpa. Полиция преследовала три автомобиля со взрывчаткой, два из них удалось остановить. Третью машину полицейские окружили на площади Тахрир, после чего смертник привел в действие взрывное устройство. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Только с начала года в Сирии произошел ряд крупных терактов. В апреле террорист-смертник взорвал автомобиль в пригороде Алеппо, где беженцы ожидали коридора для выезда на безопасную территорию. Погибли свыше 110 человек, большинство из них - дети.

С 2016 года террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) продолжает терять ранее захваченные территории в Сирии. В марте 2017 года правительственные войска вновь освободили Пальмиру. В данный момент продолжаются ожесточенные бои за Ракку, которая была провозглашена столицей ИГ.

Город фактически находится в кольце бойцов вооруженной сирийской оппозиции, которая действует при поддержке международной коалиции во главе с США. В мае 2017 Минобороны РФ заявило об уничтожении более 100 террористов, которые пытались прорваться из окружения. Сейчас в Ракке могут оставаться до 4 тысяч вооруженных боевиков.

Источник: dw.com