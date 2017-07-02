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Путин расширил «свободную экономическую зону» оккупированного Крыма
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ" вдоль прибрежной линии оккупированного Крыма в состав так называемой "свободной экономической зоны региона".
"Новый закон размещен в субботу на официальном портале правовой информации. В октябре 2016 года правительство России одобрило проект изменений к закону, что расширяет крымскую свободную экономическую зону. Госдума приняла закон 21 июня 2017 года, Совет Федерации РФ одобрил документ 27 июня", - говорится в сообщении.
Таким образом правительство РФ предусматривает, что включение вод вблизи оккупированного Крыма в состав "свободной экономической зоны" "будет способствовать увеличению количества лиц, желающих получить статус участника свободной экономической зоны и привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона".
Как сообщалось, 30 июня Россия продлила до 31 декабря 2018 года экономические санкции против Европейского Союза, которые распространились на Украину с вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС. 29 июня 2016 года Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада.
Источник: today-news.com
Теги: экономика, Донбасс, Путин, Крым
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