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Путин расширил «свободную экономическую зону» оккупированного Крыма

02.07.2017 16:50
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Путин расширил «свободную экономическую зону» оккупированного Крыма

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ" вдоль прибрежной линии оккупированного Крыма в состав так называемой "свободной экономической зоны региона".

"Новый закон размещен в субботу на официальном портале правовой информации. В октябре 2016 года правительство России одобрило проект изменений к закону, что расширяет крымскую свободную экономическую зону. Госдума приняла закон 21 июня 2017 года, Совет Федерации РФ одобрил документ 27 июня", - говорится в сообщении.

Таким образом правительство РФ предусматривает, что включение вод вблизи оккупированного Крыма в состав "свободной экономической зоны" "будет способствовать увеличению количества лиц, желающих получить статус участника свободной экономической зоны и привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона".

Как сообщалось, 30 июня Россия продлила до 31 декабря 2018 года экономические санкции против Европейского Союза, которые распространились на Украину с вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС. 29 июня 2016 года Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада.

 

Источник: today-news.com



Теги: экономика, Донбасс, Путин, Крым
 
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