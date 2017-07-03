54-летний Квентин Тарантино впервые женится

03.07.2017 16:57

Тарантино познакомился с Даниэлой восемь лет назад во время съемок фильма "Бесславные ублюдки".

Квентин Тарантино в пятницу, 30 июня, сделал предложение руки и сердца израильской певице и модели Даниэле Пик, сообщает Daily Mail. Радостную новость прокомментировала сама Даниэла и ее отец, израильский композитор Цвика Пик.

"Это правда. Мы очень счастливы и рады", – сказала Пик. "Да, это радость для всей нашей семьи", – сказал отец Даниэлы Цвика.

Тарантино познакомился с Даниэлой 8 лет назад во время съемок фильма "Бесславные ублюдки". Также Тарантино и Пик были вместе в Израиле на Иерусалимском кинофестивале 2016 года. Тогда New York Post писал, что у пары есть некоторые разногласия по поводу детей.

"Он хочет сначала жениться, прожить вместе несколько лет, а уж потом завести детей. Она не хочет ждать", – цитирует New York Post слова инсайдеров.

Отметим, что для 54-летнего Квентина брак с 33-летней Даниэлой станет первым, режиссер ни разу не был женат. Ранее Тарантино приписывали романы с Мирной Сорвино, Софией Копполой и Умой Турман.

Источник: http://www.segodnya.ua