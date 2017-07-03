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БЛАГОДАРЯ ТРАМПУ ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ВЕНЕРУ - ХОКИНГ
По словам ученого, президент США ставит под угрозу существование природы в известном виде и отрицает очевидное.
Профессор Стивен Хокинг резко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения о климате сказав, что это может привести к "переломной точке", которая "превратит Землю в Венеру". Об этом пишет The Telegraph.
"Мы близки к переломному моменту, когда глобальное потепление становится необратимым", – сказал автор "Краткой истории времени".
"Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к превращению в Венеру с дождями из серной кислоты. Изменения климата - одна из величайших опасностей, но мы можем их предотвратить, если будем действовать сейчас", - подчеркнул ученый.
"Отрицая очевидные доказательства изменения климата и выходя из Парижского климатического соглашения, Дональд Трамп наносет ущерб окружающей среде нашей прекрасной планеты и ставит под угрозу природу", - добавил Хокинг, напомнив, что парниковый эффект на Венере настолько силен, что на ее поверхности плавится свинец.
Ранее Стивен Хокинг заявлял, что люди должны колонизировать другую планету в течение ближайших 100 лет, иначе они столкнутся с угрозой исчезновения.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Земля, Венера, Дональд Трамп
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