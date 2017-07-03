Дана Борисова обратилась к дочери после лишения родительских прав

03.07.2017 17:15

Борисова борется с наркозависимостью в реабилитационном центре в Таиланде

На прошлой неделе стало известно, что ведущую Дану Борисову лишили родительских прав. Напомним, Борисова борется с наркозависимостью в реабилитационном центре в Таиланде, куда ее отправил близкий друг Андрей Малахов. Сейчас ее дочь Полина проживает вместе с отцом Максимом Аксеновым. Дана уверена, что справится со всеми проблемами и сможет воссоединиться с дочкой.

"У меня была очень тяжелая ночь, я кричала "Полина" на весь дом, плакала и прокручивала в памяти счастливые моменты, когда я была вдвоем с моей дочерью. Перед своим отъездом из Таиланда, в разговоре с nikita_lushnikov, который приезжал меня поддержать и помочь сделать правильный выбор в своем выздоровлении, я сказала ему, что готова принять любое решение суда, и хочу продолжать работать над собой, чтобы потом вернуть своего ребенка. Только что мне позвонил адвокат и сообщил, что решение суда намного мягче, чем я на самом деле ожидала. Это очень приятная новость, что я смогу видеть свою дочь, когда я захочу, а пока я прохожу восстановление, она будет на полном обеспечении у Максима. Я хотела бы сказать, мне очень нелегко дается реабилитация, но, несмотря на мучительное желание быть рядом с Полиной, я понимаю, что своему ребенку я нужна только здоровой, и все испытания я пройду до конца. И я верю, что Полина еще будет гордиться мной", – поделилась звезда в Instagram.

Источник: http://www.segodnya.ua