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Легенда мирового футбола свихнулся на почве Путина

03.07.2017 20:07
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Легенда мирового футбола свихнулся на почве Путина

Легенда мирового футбола Диего Марадона, заявивший о готовности возглавить сборную России, выразил желание получить российское гражданство.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Советский спорт, корреспонденты которого сопровождали аргентинца во время его пребывания в России.

Марадона прибыл в страну-хозяйку будущего чемпионата мира-2018 в рамках движения "Россия любит футбол". Диего Армандо побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также посетил финал Кубка конфедераций, в котором Германия благодаря курьезному голу победила Чили.

Ранее Диего Марадона заявил о том, что президент России Владимир Путин намерен привлечь легенду "Наполи" и сборной Аргентины к мероприятиям, связанными с ЧМ-2018.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, гражданство, Диего Марадона
 
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