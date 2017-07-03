Легенда мирового футбола свихнулся на почве Путина

03.07.2017 20:07

Легенда мирового футбола Диего Марадона, заявивший о готовности возглавить сборную России, выразил желание получить российское гражданство.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Советский спорт, корреспонденты которого сопровождали аргентинца во время его пребывания в России.

Марадона прибыл в страну-хозяйку будущего чемпионата мира-2018 в рамках движения "Россия любит футбол". Диего Армандо побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также посетил финал Кубка конфедераций, в котором Германия благодаря курьезному голу победила Чили.

Ранее Диего Марадона заявил о том, что президент России Владимир Путин намерен привлечь легенду "Наполи" и сборной Аргентины к мероприятиям, связанными с ЧМ-2018.

Источник: http://from-ua.com