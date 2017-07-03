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Сдать Путина: почему Трамп идет против своего окружения
В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили информацию о том, что на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В окружении Трампа настаивают на том, что нет необходимости проводить эту встречу, но, похоже, он с этим не согласен и требует подготовить ему перечень уступок, на которые может пойти во время разговора с главой Кремля. Почему Трамп идет против своего окружения и что ожидает российская элита от этой встречи, "Апострофу" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.
«По поводу встречи Путина с Трампом здесь, в Вашингтоне, развернулась острейшая борьба. Истеблишмент, Конгресс, кабинет Трампа настроены крайне резко по отношению к Путину. Министр обороны США Джеймс Мэттис и советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер категорически против полномасштабной встречи. Но нельзя избежать того, что они столкнутся где-то в коридоре у туалета, как это было на последней встрече Путина с Бараком Обамой, кстати, во время предыдущего саммита "Большой двадцатки"», - отмечает эксперт.
По словам аналитика, эта встреча очень важна с внутриполитической точки зрения в России - вся так называемая российская элита напряженно за этим следит.
« Поскольку возникли сомнения в том, способен ли Путин выполнять роль такого "интерфейса" в отношениях с Западом, быть гарантом их интересов. И не только активов, но всего стиля жизни российских элит, который тоже связан с Западом.
Если встреча будет в коридорчике - это один сигнал российским элитам, что с этим человеком нельзя надеяться на нормализацию отношений с Западом. Если это будет встреча, которую планирует Трамп - сидят за столом часа два, во главе делегаций - это укрепит позиции Путина. Трамп настаивает именно на таком формате встречи, что объяснимо только серьезными завязками Кремля на Трампа с возможным компроматом. Но вся логика его политической жизни требует, чтобы он сдал своего любимого Путина и шел на обострение с ним. Этим он снимет многие вопросы в конфронтации с американской политической элитой», - отмечает Пионтковский.
«Время от времени он, я не знаю, как, то ли под влиянием своего окружения, то бомбит сирийский аэродром, недавно снова угрожал это делать, а потом спохватывается и шарахается в другую сторону. Вообще не позавидуешь человеку. Он мечется между двумя угрозами: политическим бунтом в США вплоть до импичмента и какой-то неявной угрозой со стороны Путина. То, что сейчас происходит, - это пример. Ему все говорят, что не нужно идти на встречу, а он потребовал предоставить список уступок, на которые он может пойти во время встречи с Путиным. Ради чего, непонятно. Ради просто абстрактного укрепления отношений?», - добавляет политолог.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, Дональд Трамп
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