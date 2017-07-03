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Трое смертников устроили кровавый теракт в Дамаске: десятки погибших

03.07.2017 11:35
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Трое смертников устроили кровавый теракт в Дамаске: десятки погибших

В результате теракта в Дамаске, Сирия, погибли по меньшей мере 20 человек, передают Вести.

Нападение совершали трое смертников. Предположительно, они хотели совершить теракт в деловых кварталах города. Но двое смертников после их обнаружения подорвали себя при въезде в город. Третий все-таки проник в Дамаск и подорвал себя после того, как его окружили люди.

Пока никто из боевиков не взял на себя ответственность за нападение.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Дамаск, теракт, погибли, террористы
 
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