Трое смертников устроили кровавый теракт в Дамаске: десятки погибших

03.07.2017 11:35

В результате теракта в Дамаске, Сирия, погибли по меньшей мере 20 человек, передают Вести.

Нападение совершали трое смертников. Предположительно, они хотели совершить теракт в деловых кварталах города. Но двое смертников после их обнаружения подорвали себя при въезде в город. Третий все-таки проник в Дамаск и подорвал себя после того, как его окружили люди.

Пока никто из боевиков не взял на себя ответственность за нападение.

Источник: http://from-ua.com