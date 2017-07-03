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У исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" отказали ноги
Звезда 90-х, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" 52-летний Евгений Осин прикован к постели.
"Две недели назад у меня отказали нижние конечности, – рассказывает "СтарХиту"Осин. – Причиной̆ тому стали проблемы с позвоночником. Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо – неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце. Требуется несколько операций – здоровье совсем сдало. Держать гитару не могу, а о часовых выступлениях на сцене и вовсе придется забыть. Грустно, поклонники привыкли видеть меня веселым парнем в брюках клеш, а сейчас от него ничего не осталось".
Певцу требуется провести ударно-волновую терапию. "Мне нужно в больницу, – продолжает Осин. – Но в кошельке пусто. Последние сбережения забрали телевизионщики, которые обещали снять про меня сюжет и уверяли, что отправят на лечение за границу. Я пустил их в квартиру. Несколько недель кормил, тратил свое время, а они обманули... В беде меня никто не поддерживает, все сам. Дома мучаюсь один, дочь Агния и бывшая жена Наталья совсем забыли, не звонят. Врачи говорят, что может понадобиться операция стоимостью 60 тысяч, а потом костыли и даже специальное инвалидное кресло. Работы у меня нет, авторских перечислений тоже. Остается только просить помощи у людей̆!".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, здоровье, певец, ноги, Евгений Осин
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