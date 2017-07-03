Во Франции ультра-правый националист хотел убить Макрона в присутствии Трампа

03.07.2017 16:28

Во Франции арестовали ультра-правого националиста, который намеревался убить президента Еммануеля Макрона в присутствии его коллеги Дональда Трампа.

Обвинения ему были предъявлены еще в минувшую субботу, 1 июля, а детали по делу были опубликованы сегодня, сообщает УНИАН со ссылкой на Mirror.

Отмечается, что 23-летний француз, имя которого не называется, был разоблачен после того, как попытался раздобыть автомат Калашникова онлайн.

"Источники среди правоохранителей в Париже отметили, что задержанный принадлежит к праворадикалам и хотел убить Макрона, а также "темнокожих, арабов, евреев и гомосексуалистов"", - отмечает Mirror.

Обвиняемый, выходец из столичного региона Франции, планировал совершить убийство президента Франции 14 июля на Елисейских полях во время военного парада, проводимого в честь национального праздника - дня взятия Бастилии.

Отмечается, что при попытке ареста он угрожал полицейским кухонным ножом. Еще два ножа были найдены в его автомобиле.

Источники среди криминалистов сообщили радиостанции RMC, что обвиняемый "психологически неустойчив, но решителен".

Источник: http://from-ua.com