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Сербия "изменила" России
04.07.2017 12:00
Если Сербия будет вынуждена сделать выбор между более тесными связями с Российской Федерацией или вхождением в Европейский Союз, официальный Белград пойдет вторым путем. Об этом заявила новый премьер страны Ана Брнабич, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Евросоюз - то место, куда мы идем, это ясно. У нас эмоциональные связи с Россией из-за традиций, культуры и религии. В Сербии много людей, которые всецело считают Россию нашим большим братом, нашим заступником", - заявила она.
По мнению Брнабич, эти настроения нельзя не учитывать, "но наш стратегический путь - это ЕС".
Теги: Россия, Европейский союз, Сербия
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