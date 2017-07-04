Сербия "изменила" России

04.07.2017 12:00

Если Сербия будет вынуждена сделать выбор между более тесными связями с Российской Федерацией или вхождением в Европейский Союз, официальный Белград пойдет вторым путем. Об этом заявила новый премьер страны Ана Брнабич, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Евросоюз - то место, куда мы идем, это ясно. У нас эмоциональные связи с Россией из-за традиций, культуры и религии. В Сербии много людей, которые всецело считают Россию нашим большим братом, нашим заступником", - заявила она.

По мнению Брнабич, эти настроения нельзя не учитывать, "но наш стратегический путь - это ЕС".