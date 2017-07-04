- ЗАПУЩЕННАЯ ИЗ КНДР РАКЕТА УПАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЯПОНИИ20:12
- В Украине отменят пошлину на канадские б/у авто17:49
- Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой15:48
- Госпогранслужба Украины усилила резервами участок госграницы с Румынией14:29
- "Путин, помоги!" - боевики "Л/ДНР" умоляют хозяина Кремля "спасти" от СБУ кровавого донецкого террориста "Керчь"12:11
- Сербия "изменила" России12:00
- Более 2,5 тыс. жителей оккупированных Крыма и Донбасса попросили политического убежища в Испании11:52
- "Конфликт быстро будет исчерпан - Россия сдастся", - легендарный командир "Грузинского легиона" Мамулашвили ответил, почему Путин не сможет удержать Донбасс даже до конца 2017 года11:31
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление09:51
- Россияне встали, услышав гимн Украины. ВИДЕО08:57
ЗАПУЩЕННАЯ ИЗ КНДР РАКЕТА УПАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЯПОНИИ
КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает zi.dn.ua со ссылкой на японскаю телекомпанию NHK. О запуске также сообщают в южнокорейском генштабе.
Полет ракеты длился 40 минут, сообщили в Токио после того, как ракета упала в Японское море.
Пуск, по данным японских военных, состоялся в 03:40 по московскому времени (00:40 по Гринвичу) с полигона в северной части северокорейской провинции Пхёнан-Пукто.
Служба безопасности на море заранее предупредила экипажи находящихся в Японском море кораблей о том, что рядом с их судном может упасть баллистическая ракета.
В последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет. В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты и назвала это учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.
16 апреля Пхеньян произвел неудачный пуск баллистической ракеты, после чего США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку.
Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая «сверхмощным упреждающим ударом».
15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков. «Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному разоружению конкретными действиями», — отмечалось в резолюции Совбеза.
21 мая Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что КНДР продолжит запускать ракеты, «способные ударить по США».
Теги: США, Донбасс, Япония, ООН, полигон, ракета, КНДР
- Северная Корея запустила седьмую ракету
- Прорыв в освоении космоса: Falcon 9 успешно вывел на орбиту спутники и вернулся на Землю (ВИДЕО)
- NASA запустило в космос крылатую ракету (ВИДЕО)
- Японец лазером сорвал учения авиации США
- В ООН призвали Трампа не ужесточать миграционную политику
- Международный скандал: США признались, что испытывали в Японии биологическое оружие
- Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»21:10
- На Донетчине старушку убили за металл20:52
- Фестивальный поселок Песчаный засыпает угольной пылью и шлаком. ВИДЕО20:33
- В Мариуполе выпал град. ВИДЕО19:45
- Какую тактику Россия использует на Донбассе19:29
- "Срочно все за билетами! Самолеты будут вылетать из Донецкого аэропорта, а принимать их будет аэропорт Луганска", – известный блогер высмеял "авиасообщение" между "ДНР/ЛНР"17:29
- Террористы под Мариуполем стреляли из Града “Партизан”17:12
- "Деньги уже закончились, а до пенсии далеко. Помоги, мы с бабушкой без хлеба не проживем, 7 рублей надо на батон", – блогер потряс историей о "благополучии" жителей "ДНР"16:51
- Боевики «ДНР» заставляют гражданских идти к ним на «службу»16:32
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров16:09
- Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»21:10
- На Донетчине старушку убили за металл20:52
- Фестивальный поселок Песчаный засыпает угольной пылью и шлаком. ВИДЕО20:33
- ЗАПУЩЕННАЯ ИЗ КНДР РАКЕТА УПАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЯПОНИИ20:12
- В Мариуполе выпал град. ВИДЕО19:45
- Какую тактику Россия использует на Донбассе19:29
- Украинские пиротехники получили от НАТО противоминное оборудование19:06
- Укроборонпром испытал партию обновленных САУ. ВИДЕО18:42
- В Киеве запустили такси «для богатых»18:16
- В Украине отменят пошлину на канадские б/у авто17:49
- Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»21:10
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух13:09
- "В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець09:30
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- 10 вещей, которые нужно успеть сделать летом09:35
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?08:40
- Сколько есть фруктов, чтобы не навредить себе08:19
- На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу07:55
- Жирна риба врятує від небезпечної хвороби07:23
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины
- "Это все Плотницкий виноват", - у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"
- Известный продюсер трагически ушла из жизни (фото)