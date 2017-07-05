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Россия отхватила еще часть территории у Грузии
Грузия продолжает страдать от "ползучей оккупации", которую проводит России. Кремлевские оккупанты в Южной Осетии перенесли так называемую "границу". Об этом сообщил представитель главы Горийского муниципалитета Давид Церцвадзе, передает "Грузия онлайн".
Он отметил, что оккупанты перенесли баннер с обозначением "границы" на окраине сел Бершуети и Собиси вглубь подконтрольной Грузии территории еще на 500 метров.
Подобный инцидент происходит не впервые. За последние два дня на этой же территории указатель "границы" перемещали дважды. Значительная часть Горийского муниципалитета Грузией не контролируется. Она фактический входит в состав Цхинвальского района Южной Осетии.
В начале лета 2017 года Кремль провел масштабные военные учения в непризнанной Южной Осетии. В маневрах принимали участие почти три тысячи военнослужащих и задействовали более 500 единиц вооружения и техники
Теги: Россия, Донбасс, Грузия, граница, Южная Осетия, Кремль, оккупанты
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