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Все легковые авто Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами.

05.07.2017 12:51
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Все легковые авто Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами.

Все легковые авто Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами. Все легковые автомобили Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами, начиная с 2019 года. Об этом заявил гендиректор автопроизводителя Хакан Самуэльссон, пишет The Financial Times.

Таким образом, Volvo стала первым крупным производителем автомобилей, который объявил об отказе от традиционных двигателей внутреннего сгорания.
"Volvo Cars пообещала продать 1 млн электромобилей к 2025 году, а мы привыкли выполнять свои обещания. Именно так мы намерены этого добиться", – отметил Самуэльссон.

Отметим, после приобретения Volvo китайской Geely в 2010 году компания активизировала свои усилия по разработке и внедрению электромоторов. Китай является крупнейшим в мире рынком для автомобилей с такими двигателями, а Geely – единственная китайская автокомпания, поставляющая свою продукцию в США, второй по величине рынок.

Напомним, как отмечает Bloomberg, за семь лет средняя стоимость электромобиля опустится ниже отметки в $30 тысяч и продолжит снижаться до $26 тысяч до 2030 года.



Теги: США, Донбасс, Китай, электромобиль, гибрид, Volvo, автомобиль
 
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