5 секретов долголетия от народа Хунза

06.07.2017 09:05

Есть на нашей планете такое место, где люди счастливы, живут дольше 100 лет и умеют оставаться молодыми до глубокой старости. Это не вымышленное место, а вполне реальное, которое территориально находится на границе Пакистана и Индии, в долине реки Хунза. Народ, который там проживает уникален по многим параметрам. Они, в отличие от многих других народностей, не знают, что такое раковые опухоли, имеют среднюю продолжительность жизни в 120 лет, живут и наслаждаются минимализмом. Эти люди живут долго и счастливо, как в сказке, хотя и не имеют всего того, что в современном обществе считается «атрибутами успеха и счастья». В чем же их секреты долголетия? Давайте рассмотрим их.

1. Преобладание вегетарианского рациона.

У этой народности нет вегетарианских убеждений. Да, как исламисты, они отказываются от употребления свинины и некоторых других продуктов. Но, вегетарианство для них отчасти является вынужденным. Они иногда употребляют продукты животного происхождения, но делают это крайне редко. Основой их рациона являются фрукты и пшеница. Из пшеницы делают цельнозерновые лепешки, а из фруктов в их рационе преобладают абрикосы. В течение всего сезона они питаются свежими, сырыми плодами, а на зиму они засушивают этот продукт. Сегодня можно услышать от диетологов множество советов о том, что рацион должен быть разнообразным, включать в себя кучу видов рыбных, мясных, молочных и других продуктов. Но, как показывает опыт народа Хунза, разнообразие и продукты животного происхождения никак не помогают стать здоровее и прожить дольше. Их жизнь показывает нам, что идеальный рацион для долгой и здоровой жизни, без риска развития патологий и рака – это вегетарианство.

2. Активность.

Общественным транспортом жители долины Хунза не пользуются. Но, они делают это не только потому, что являются сторонниками активного образа жизни и любят движение. У них нет такой возможности преодолевать необходимые расстояния на колесах, поэтому и предпочитают передвигаться пешком. Эти люди в сезон, практически ежедневно взбираются на горы, активно участвуют в сборе урожая. Они любят танцы и веселье. Такая активность не может не способствовать здоровью организма, поэтому они и живут так долго, не зная многих болезней и горестей.

3. Позитивный настрой.

Весельчаки, оптимистично настроенные люди, которые никогда не унывают и умеют радоваться тому, что у них есть, всегда живут дольше других. У Хунза такой менталитет – среди них нет унылых, депрессивных людей, одиночек, страдальцев. У них нет комплексов, и они не страдают от того, от чего мучается среднестатистический европеец. Им чужды современные идеалы и представления об успешности. Их жизнь протекает в гармонии, радости, она наполнена весельем и бодростью.

4. Духовность.

Каждая личность в определенный момент сталкивается с такими вопросами, на которые не дает ответа наука, перед которыми замолкают даже самые продвинутые мыслители и философы. Это такие вопросы, ответ на которые человек может найти только сам, причем у разных людей он отличается. Но, тем не менее, духовная сторона нашей жизни очень во многом оказывает влияние на состояние тела. Хунза – истинные мусульмане, но их вера отличается от традиционного ислама. Все, что они делают в своей духовной жизни – это их личное дело, и здесь нет места принуждению и набору правил. Глубокая духовность также способствует хорошему настроению, здоровью и долголетию, ведь жизнь этих людей гармонична и наполнена смыслом.

5. Регулярное голодание.

По той причине, что жители этой местности питаются только дарами природы и не имеют развитой экономики, чтобы пополнять запасы провизии, в конце холодно сезона и до получения первого урожая, они вынуждены голодать. В этот период они могут позволить себе лишь воду, настоянную на абрикосах. Голодают абсолютно все – начиная с детей и заканчивая стариками. Такие периоды голодания являются полезными для организма, ведь они позволяют запустить процесс самоочистки и стабилизировать работу всех органов и систем. Из-за того, что такой стиль жизни и питания существует уже много лет и передается от поколения к поколению, у народа выработалась генетическая стойкость и способность переносить периоды голодания без особого напряжения и больших потерь для организма. Тот факт, что голодание продлевает жизнь, подтвержден наукой, но исследования механизмов замедления старения до сих пор проводятся.

Светлана, www.vitamarg.com