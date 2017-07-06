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Черговий ніж у спину Путіна від Ердогана
Здається, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову «встромив ножа у спину» своєму російському колезі Володимиру Путіну, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали турецького інформаційного агентства «Анадолу».
Так, четвертого липня 2017 року, лідер кримськотатарського народу, колишній очільник Меджлісу Мустафа Джемільов провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Останній зустрів гостя у президентському комплексі в Анкарі. Переговори продовжувались сорок п’ять хвилин, проте про їх зміст важко судити, адже вони пройшли за зачиненими дверима. За результатами зустрічі політики обмежились короткою заявою для преси.
Варто нагадати, що Туреччина неодноразово заявляла про підтримку територіальної цілісності України та невизнання анексії Кримського півострова. Крім того, Анкара є неофіційним покровителем кримських татар, з якими турків пов’язують тісні історичні відносини. Мустафа Джемільов вже неодноразово проводив в Анкарі зустрічі, присвячені захисту прав кримських татар, які залишились на окупованій території і зазнають утисків з боку Російської Федерації за релігійною та політичною ознаками.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Путин, Турция, Эрдоган
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